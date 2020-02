I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Borgo Priolo, il vino è troppo caro: scoppia la rissa nel ristorante. Due persone in ospedale



Dieci commensali scontenti del conto e in particolare del prezzo del vino consumato durante la cena hanno dato vita a una discussione poi degenerata in una violenta rissa: è accaduto in un agriturismo nell’Oltrepò Pavese. Due le persone che sono finite in ospedale, con prognosi di 30 e cinque giorni per i traumi riportati.

