Borussia Dortmund-Eintracht, Haaland ancora in gol: è l’ottava rete in cinque partite



Il Borussia Dortmund ha battuto con un sonoro 4-0 l’Eintracht di Francoforte, raggiungendo il Lipsia secondo e riportandosi a -1 dal Bayern Monaco capolista della Bundesliga. Ancora in gol Erling Braut Haaland: per lui si tratta dell’ottava rete in cinque presenze nel campionato tedesco. In totale il norvegese ha segnato 9 volte in 6 partite (350 minuti): vuol dire che l’ex Salisburgo segna un goal ogni 38 minuti.

