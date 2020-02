I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Boss Doms non ha voluto remixare “Sincero” di Morgan: “Ha detto che era una trashata”



C’è chi dice no. A Morgan. Boss Doms, musicista e alter ego sul palco di Achille Lauro, infatti, si sarebbe rifiutato di fare un remix della versione morganiana di “Sincero”, la canzone che aveva portato sul palco del festival di Sanremo Morgan e Bugo: “Mi ha detto: ‘Perché io in queste trashate italiane non ci entro'”.

