Botticino, il vento supera i 100 chilometri orari: paura in paese per tetti e alberi divelti



La protezione civile lo aveva previsto: vento oltre i 110 chilometri orari in gran parte della Lombardia. A Botticino, in provincia di Brescia, le raffiche hanno provocato ingenti danni, scoperchiando i tetti e abbattendo diversi alberi. I pompieri e la protezione civile sono stati impegnati per diverse ore.

