Brembate, ciclista rischia di investire un bambino: il padre lo aggredisce e gli rompe una gamba



Ha aggredito un ciclista che aveva quasi investito suo figlio e gli ha rotto una gamba con un calcio. Un 48enne è stato denunciato dai carabinieri per lesioni nei confronto di un uomo di dieci anni più giovani. La lite tra i due, entrambi pregiudicati, è scoppiata a Brembate, in provincia di Bergamo, nel pomeriggio di martedì 18 febbraio. La vittima è stata portata in ospedale e dimessa con una prognosi di 40 giorni.

