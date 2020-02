I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Brescia, esonerato Eugenio Corini. Diego Lopez è il nuovo allenatore



Eugenio Corini non è più l’allenatore del Brescia. Il presidente, Massimo Cellino, lo ha già esonerato dall’incarico. Chi arriverà al suo posto? Il nome è già noto da tempo, si tratta di Diego Lopez: ex centrocampista ed ex allenatore del Cagliari che in passato ha già lavorato con il massimo dirigente.

