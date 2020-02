I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Brescia, incendi sui monti in Valsabbia e Valtrompia: il fronte del fuoco si allarga



Paura in Valsabbia e in Valtrompia, nel Bresciano, per i vasti incendi divampati nelle ultime ore che hanno già divorato un’ampia porzione di bosco. Il rogo è scoppiato nella zona di Bione, Casto e Lodrino e spinto dal vento ha raggiunto il versante di Lumezzane, come ha spiegato il sindaco della cittadina. “Purtroppo qualche casetta di montagna disabitata è bruciata, ma è comunque positivo che nessuno si sia fatto male o sia rimasto ferito”, ha spiegato il primo cittadino Josehf Facchini.

