Brescia, l’addio di Corini ai calciatori: “Avrei voluto combattere ancora con voi”



La sconfitta contro il Bologna ha messo la parola fine sull’esperienza di Eugenio Corini alla guida del Brescia. Per l’ex allenatore (licenziato per la seconda volta) è stato un addio pieno di amarezza. “Grazie per tutto quello che mi avete dato (tantissimo), avrete per sempre un posto speciale nel mio cuore”.

