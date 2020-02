I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Brescia, maxi evasione fiscale: monsignor Francesco Cuccarese indagato per tentato riciclaggio



Monsignor Francesco Cuccarese, 90 anni, ex arcivescovo di Caserta e di Pescara-Penne Matera, è indagato dalla Procura di Brescia nella maxi inchiesta su un’evasione fiscale da 80 milioni di euro, con fatture false per mezzo miliardo di euro. Dovrà rispondere di tentato riciclaggio per aver provato a favorire l’apertura di un conto corrente allo Ior. È stato bloccato dalla polizia vaticana.

