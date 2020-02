I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Buffon fa battute sulla pelle di 2 mila morti e non si pente: “Tifoso cinese? La rifarei”



“Attento… Corona, ti guardo. Ma sei di Wuhan?”. Gigi Buffon non si pente per la pessima battuta fatta al tifoso cinese che gli chiedeva l’autografo e si giustifica così: “Era una domanda simpatica per creare empatia”. Già, una domanda simpatica sulla pelle di oltre 2 mila morti per la pandemia da Coronavirus.

