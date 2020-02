I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bugo su Morgan: “Mi ha sfregiato come artista. Più che con me, dovrebbe fare pace con se stesso”



Ospite della puntata de ‘L’assedio’, in onda sul Nove mercoledì 19 febbraio, Bugo è tornato a parlare della lite avuta con Morgan al Festival di Sanremo 2020 e che gli è costata la squalifica. Ha spiegato di essersi sentito sfregiato come artista. Quanto alla proposta di Morgan di fare pace, ha replicato: “Io non ce l’ho veramente con lui. Posso fare anche pace con lui, ma lui dovrebbe fare pace con se stesso non con me”.

