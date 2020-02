I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Buon compleanno ad Alvaro Vitali, l’inimitabile Pierino compie 70 anni



Alla fine degli anni ’60, fu Federico Fellini a volerlo in alcuni suoi cult e per lui fu un trampolino di lancio enorme. Alvaro Vitali, il 3 febbraio, compie 70 anni e negli anni ’70 diventò uno degli attori di punta della commedia sexy all’italiana per esplodere poi negli ’80 con il personaggio di Pierino. Purtroppo, passato quel periodo, la sua stella ha cominciato ad affievolirsi e, negli ultimi anni, lo abbiamo visto in un reality, poi ospite nei salotti tv e in alcune commedie di scarso seguito.

