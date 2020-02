I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Busquets migliore in campo in Napoli-Barcellona, Dugarry: “Sembrava mio padre”



L’Uefa ha premiato Sergio Busquets come “Man of the Match” della sfida d’andata degli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona. L’ex bomber del Milan Dugarry campione del mondo e d’Europa con la nazionale francese ha criticato e non poco alla sua maniera la scelta, definendo la partita “disgustosa”

