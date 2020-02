I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cadavere di un uomo vicino a un ponte: macabro ritrovamento a Bodegno (Sondrio)



Il cadavere di un uomo di 45 anni è stato rinvenuto questa notte, tra giovedì 27 e venerdì 28 febbraio, vicino al ponte di Val Pilotera a Bodegno, in provincia di Sondrio. La macabra scoperta delle forze dell’ordine è avvenuta verso l’una di mattina. A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118, aiutati dagli uomini del soccorso alpino e speleologo: il corpo dell’uomo era già privo di vita. Si indaga per stabilire le cause del decesso e ricostruire l’accaduto.

Continua a leggere



Il cadavere di un uomo di 45 anni è stato rinvenuto questa notte, tra giovedì 27 e venerdì 28 febbraio, vicino al ponte di Val Pilotera a Bodegno, in provincia di Sondrio. La macabra scoperta delle forze dell’ordine è avvenuta verso l’una di mattina. A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118, aiutati dagli uomini del soccorso alpino e speleologo: il corpo dell’uomo era già privo di vita. Si indaga per stabilire le cause del decesso e ricostruire l’accaduto.

Continua a leggere

Continua a leggere