Cadavere in mare a Portopiccolo, è di Marina Buttazzoni: l’artigiana era scomparsa un mese fa



Marina Buttazzoni, la famosa artigiana di Udine scomparsa circa un mese, è stata trovata morta. Il cadavere è stato rinvenuto nel mare di Portopiccolo, in località Sistiana, in provincia di Trieste. La prefettura ha poi confermato l’identità della donna, mentre restano avvolte nel mistero le cause del decesso.

