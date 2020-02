I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cagliari, il comunicato sull’infortunio di Pavoletti: “Ricostruzioni fantasiose”



Nelle ultime ore si è parlato tanto dell’infortunio di Leonardo Pavoletti. L’unica certezza è che il calciatore è finito nuovamente ko per un grave infortunio al ginocchio, che lo costringerà ad un ulteriore periodo di stop. Indiscrezioni hanno parlato di un infortunio fuori dal terreno di gioco per il bomber, in occasione di una cena di squadra, e di un possibile litigio con un compagno di squadra. Il Cagliari ha deciso di rompere il silenzio, smentendo le “ricostruzioni fantasiose” sui suoi profili social.

