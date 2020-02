I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cagliari-Napoli 0-1, decide Mertens. 120° gol del belga con gli azzurri



Il Napoli vince per la quinta volta consecutiva a Cagliari. I partenopei si sono imposti per 1-0. L’incontro è stato deciso da un bel gol di Dries Mertens, autore della 120esima rete con la maglia azzurra. Gattuso vince la quinta partita delle ultime sei e aggancia il Bologna all’ottavo posto in classifica.

