Calciomercato, Bojinov vicino al Pescara: atteso per le visite mediche. Il Catania non molla



Valeri Bojinov tornerà in Italia. Non c’è ancora la certezza della destinazione ma l’attaccante bulgaro è al centro di un intrigo di mercato che vede protagoniste Pescara e Catania. L’attaccante ex di Juventus, Parma e Fiorentina è atteso nelle prossime ore in Abruzzo per le visite mediche. Si era promesso al club siciliano ma l’ipotesi di giocare in Serie B ha portato il classe 1986 a cambiare idea.

