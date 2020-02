I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Calciomercato, Gervinho ha firmato: va in Qatar per 6 milioni netti di stipendio



Gervinho In Qatar, la firma arriva sul gong approfittando del differente orario di chiusura per le trattativa di calciomercato nel Paese Saudita: l’ivoriano ha messo nero su bianco alle 21.50, dieci minuti prima del gong ufficiale alle operazione nel Paese Saudita. Per l’ufficialità della cessione vanno ancora sbrigate le ultime pratiche burocratiche tra i due club.

Continua a leggere



Gervinho In Qatar, la firma arriva sul gong approfittando del differente orario di chiusura per le trattativa di calciomercato nel Paese Saudita: l’ivoriano ha messo nero su bianco alle 21.50, dieci minuti prima del gong ufficiale alle operazione nel Paese Saudita. Per l’ufficialità della cessione vanno ancora sbrigate le ultime pratiche burocratiche tra i due club.

Continua a leggere

Continua a leggere