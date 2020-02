I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Calciomercato Inter, il Liverpool piomba su Brozovic: si tratta per il rinnovo



Al derby, a San Siro, c’erano anche emissari del Liverpool per verificare le qualità in campo di Marcelo Brozovic. Un interesse che non è passato inosservato all’Inter che sta correndo ai ripari. Al centrocampista croato verrà proposto un rinnovo (dal 2022 al 2024) con aumento (da 4 milioni a quasi 5)

