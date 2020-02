I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Calciomercato Milan, per Ibrahimovic aria di rinnovo: si lavora per un altro anno



Si discute in casa Milan del possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Con lo svedese al momento si ha un accordo per sei mesi a 3 milioni di euro, ma c’è un’opzione (con bonus precisi) per prolungare a tutto il 2020/21 a 5 milioni. Da quando Ibrahimovic è arrivato, il Milan è tornato in zona Europa con 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta (il derby)

