I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Calciomercato Napoli, Pezzella e Boga sono gli obiettivi primari per giugno



Il Napoli lavora in vista della sessione estiva di mercato e i nuovi nomi per rinforzare la rosa azzurra sono quelli di German Pezzella della Fiorentina e di Boga del Sassuolo. Il difensore argentino avrebbe dato il suo benestare al trasferimento mentre per l’esterno ivoriano il club neroverde deve prima risolvere la questione sul diritto di recompra a favore del Chelsea (10 milioni di euro).

Continua a leggere



Il Napoli lavora in vista della sessione estiva di mercato e i nuovi nomi per rinforzare la rosa azzurra sono quelli di German Pezzella della Fiorentina e di Boga del Sassuolo. Il difensore argentino avrebbe dato il suo benestare al trasferimento mentre per l’esterno ivoriano il club neroverde deve prima risolvere la questione sul diritto di recompra a favore del Chelsea (10 milioni di euro).

Continua a leggere

Continua a leggere