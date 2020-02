I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Candelora, cos’è e perché si festeggia



Il 2 febbraio si celebra la Candelora, la presentazione di Gesù al Tempio a 40 giorni dalla sua nascita. Da un punto di vista liturgico si celebra con la benedizione delle candele, simbolo di Gesù come luce che illumina le genti. A livello popolare si crede che le condizioni meteo di questa giornata possano far capire come andrà il resto dell’inverno.

