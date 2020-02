I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Canta Sanremo, il filtro Instagram che ti fa cantare le canzoni del festival



Rilasciato direttamente dalla Rai, il nuovo filtro di Instagram è una delle novità lanciate per divertirsi in occasione del Festival: si chiama “Canta Sanremo” è un vero e proprio tormentone nel social network fotografico ed in poco più di 3 giorni è stato utilizzato per oltre 5 milioni di volte.

Continua a leggere



Rilasciato direttamente dalla Rai, il nuovo filtro di Instagram è una delle novità lanciate per divertirsi in occasione del Festival: si chiama “Canta Sanremo” è un vero e proprio tormentone nel social network fotografico ed in poco più di 3 giorni è stato utilizzato per oltre 5 milioni di volte.

Continua a leggere

Continua a leggere