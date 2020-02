I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Caos Siria, strage di soldati turchi. Ankara apre le frontiere ai profughi diretti in Europa



Almeno 33 soldati turchi sono stati uccisi nella notte in un raid dell’aviazione siriana nella provincia di Idlib. Immediata la reazione di Ankara: 16 vittime tra i militari siriani in un attacco ad un convoglio. Convocata riunione d’urgenza della Nato. Intanto la Turchia ha aperto i propri confini ai profughi diretti in Europa.

