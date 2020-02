I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Carabiniere ucciso, la vedova Cerciello: “Nella tomba con Mario i sogni e i nostri figli mai nati”



Alla vigilia dell’inizio del processo per omicidio per la morte di Mario Cerciello Rega, che vede come imputati i due americani Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, la vedova Rosa Maria ha scritto una lettera per ricordare il marito tragicamente scomparso, chiedendo “giustizia, non vendetta”.

