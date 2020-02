I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Carabiniere ucciso, l’avvocato di Natale: “Puntiamo all’assoluzione completa”



Il legale difensore di Christian Gabriel Natale Hjorth in carcere per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, in un’intervista rilasciata a Radio Cusano ha parlato della situazione del suo assistito a pochi giorni dal processo: “Fondamentale sarà svelare la realtà dell’antefatto, puntiamo all’assoluzione completa”.

Continua a leggere



Il legale difensore di Christian Gabriel Natale Hjorth in carcere per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, in un’intervista rilasciata a Radio Cusano ha parlato della situazione del suo assistito a pochi giorni dal processo: “Fondamentale sarà svelare la realtà dell’antefatto, puntiamo all’assoluzione completa”.

Continua a leggere

Continua a leggere