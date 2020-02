I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Carnevale 2020, a Napoli spunta il bimbo vestito dal consigliere Francesco Borrelli



È cominciata la sfilata per il Carnevale 2020 e Napoli si fa sempre distinguere per i bambini mascherati in maniera originale e spesso controversa. Quest’anno, così, c’è chi ha deciso di travestire il proprio figlio dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, con tanto di cartello contro i parcheggiatori abusivi.

