I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Carnevale 2020, stop a vendita spray e polverine urticanti: tolleranza zero del Comune



Il sindaco vieta per un mese (fino al 1 marzo) la vendita di bombolette spray, schiume, coloranti vari, creme e polveri pruriginose e l’uso in luoghi pubblici anche di farina e uova. Per chi viola il divieto, multe fino a 500 euro. I prodotti vietati saranno sequestrati. Per i minorenni pagheranno i genitori.

Continua a leggere



Il sindaco vieta per un mese (fino al 1 marzo) la vendita di bombolette spray, schiume, coloranti vari, creme e polveri pruriginose e l’uso in luoghi pubblici anche di farina e uova. Per chi viola il divieto, multe fino a 500 euro. I prodotti vietati saranno sequestrati. Per i minorenni pagheranno i genitori.

Continua a leggere

Continua a leggere