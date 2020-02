I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Carolina Fachinetti piange per il marito Andrea Longhi: “Eri un papà speciale”



Non si ferma il dolore di Carolina Fachinetti. La figlia di Ornella Muti piange il compagno Andrea Longhi, morto troppo presto per un tumore al cervello. In una foto mostra il marito con Giulia, la figlia più piccola che oggi ha 3 anni: “Papà è andato via troppo presto ma ti racconterò sempre di quanto era speciale”.

