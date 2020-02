I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Caroline Flack e l’ultimo messaggio prima del suicidio: “Il mio futuro spazzato via”



La famiglia della presentatrice britannica ha pubblicato uno straziante messaggio inedito scritto pochi giorni prima della sua morte in cui protestava la sua innocenza nel processo per violenze al fidanzato, da lei definite “un incidente”: “La verità mi è stata tolta dalle mani e utilizzata come intrattenimento”. Parole durissime cui è seguito il gesto estremo: l’indagine ha confermato che la Flack si è impiccata.

