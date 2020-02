I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Casalmaggiore, dieci medici indagati per la morte di un paziente deceduto nel 2014: caso archiviato



Nessun collegamento tra la morte dell’uomo deceduto nel novembre 2014 all’ospedale di Casalmaggiore e l’operato dei medici che lo hanno curato. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari che ha archiviato le indagini su dieci medici per la morte di un uomo che il 6 novembre 2014 perse la vita, in circostanze ritenute sospette, all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, in provincia di Cremona.

