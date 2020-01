I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Caserta, frutta e verdura venduta in un capannone tra i rifiuti: sequestrata azienda agricola



Frutta e verdura venduta in un capannone che sorgeva, privo di autorizzazione edilizia, in mezzo a cumuli di rifiuti in putrefazione, con ratti e insetti che proliferavano. Rifiuti che, in putrefazione, rendevano anche l’aria nauseabonda ed irrespirabile. I titolari denunciati dai carabinieri per gestione illecita di rifiuti ed opere edilizie eseguite in difformità di permesso di costruire.

Continua a leggere



Frutta e verdura venduta in un capannone che sorgeva, privo di autorizzazione edilizia, in mezzo a cumuli di rifiuti in putrefazione, con ratti e insetti che proliferavano. Rifiuti che, in putrefazione, rendevano anche l’aria nauseabonda ed irrespirabile. I titolari denunciati dai carabinieri per gestione illecita di rifiuti ed opere edilizie eseguite in difformità di permesso di costruire.

Continua a leggere

Continua a leggere