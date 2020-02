I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Caso doping, Andrea Iannone resta sospeso ma c’è una prova che può scagionarlo



La difesa di Andrea Iannone ha presentato i risultati dell’esame di un capello che scagionerebbero dall’accusa di doping “The Maniac” dimostrando la totale assenza di stereodi anabolizzanti da settembre 2019. Per il giudizio forse occorreranno altre 2 settimane, per adesso il pilota resta sospeso e non sarà a Sepang.

