Caso Regeni, ex ambasciatore racconta: “Autorità egiziane non mi dissero di aver trovato il corpo”



“Solo la sera di quel giorno, poco prima delle 20, durante lo svolgimento di un ricevimento in residenza in onore del ministro Guidi e della delegazione di imprenditori, la ministra degli Affari europei del ministero degli Esteri mi informò ufficiosamente del ritrovamento, poche ore prima in una zona della periferia del Cairo, di un corpo di un giovane corrispondente a quello di Regeni”: così l’ex ambasciatore Maurizio Massarri in audizione alla Commissione di inchiesta sulla morte del giovane friulano.

