Cassino, riunione di condominio finisce a sprangate: due uomini in codice rosso



La rissa, violentissima, è scoppiata nell’androne del palazzo di un condominio nel popolare quartiere di San Bartolomeo a Cassino. Una lite per futili motivi degenerata in un pestaggio a colpi di spranga. Due le persone ricoverate in ospedale in codice rosso a causa dei colpi ricevuti. Aperta un’inchiesta.

