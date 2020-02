I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Castrocielo, incendio distrugge un magazzino: fiamme e fumo nella notte



Fiamme e fumo nella serata di sabato all’interno di un magazzino a Castrocielo, in provincia di Frosinone. Ad andare a fuoco un edificio in via Casilina. Non è chiaro cosa abbia originato il rogo, probabilmente un corto circuito. A domare l’incendio i vigili del fuoco, sul caso indagano i carabinieri.

