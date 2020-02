I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Catania, firma falsa sulla rinuncia di Gino Peruzzi: club condannato a pagare 95mila euro



Il Catania è stato condannato a pagare 95mila euro, oltre a interessi e spese legali, per una vicenda relativa al passato che vede come protagonista, Gino Peruzzi. In particolare il club etneo avrebbe apposto una firma falsa nel documento di rinuncia del difensore che ha vestito la casacca rossoblu dal 2013 al 2015.

