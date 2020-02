I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Catena Fiorello contro Diletta Leotta: “Se dice che la bellezza è un dono non aiuta noi donne”



Catena Fiorello, sorella di Rosario e di Beppe, in una intervista al Corriere della Sera racconta del suo rapporto con i fratelli e lascia alcune considerazioni sul Festival di Sanremo: “La vera modernità sarà quando noi donne non saremo costrette a fare i monologhi per dire: guardate che ci siamo anche noi”. E su Diletta Leotta: “Dice che la bellezza è un dono, non aggiunge qualcosa alla buona causa delle donne”.

