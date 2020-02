I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Champions, la partita (quasi) perfetta dell’Atalanta: lezione di calcio firmata Gasperini



L’Atalanta batte 4-1 il Valencia. Per un’ora, la squadra di Gasperini gioca la partita perfetta. Hateboer, autore di una doppietta e Gosens volano sulle fasce. Pasalic scherma Parejo, Gomez e Ilicic si dividono il campo in attacco. Gli spagnoli si sbilanciano in difesa nella zona del “Papu”. La stanchezza complica leggermente il finale dei nerazzurri.

