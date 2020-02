I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Champions League 2019/2020, marcatori: Haaland raggiunge Lewandowski in vetta con 10 reti



Erling Braut Haaland con i suoi due gol segnati contro il Psg nella gara di andata di martedì 18 febbraio di Champions League è salito a quota 10 reti stagionali in Coppa (8 col Salisburgo). Ha raggiunto in vetta Robert Lewandowski attaccante del Bayern Monaco che per il secondo annoi consecutivo si è laureato miglior goleador della fase a gironi.

Continua a leggere



Erling Braut Haaland con i suoi due gol segnati contro il Psg nella gara di andata di martedì 18 febbraio di Champions League è salito a quota 10 reti stagionali in Coppa (8 col Salisburgo). Ha raggiunto in vetta Robert Lewandowski attaccante del Bayern Monaco che per il secondo annoi consecutivo si è laureato miglior goleador della fase a gironi.

Continua a leggere

Continua a leggere