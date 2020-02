I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Champions League, Simeone si ‘mangia’ Klopp: l’Atletico Madrid batte 1-0 il Liverpool



L’ottavo di andata di Champions League, giocato al ‘Wanda Metropolitano’, va all’Atletico di Diego Simeone. I ‘Colchoneros’ sono passati subito in vantaggio con Saul Niguez, riuscendo a chiudere tutti i varchi ad un Liverpool meno scintillante del solito e con un Salah in ombra. Nel finale applausi per Diego Costa: al rientro dopo il lungo infortunio. Il ritorno si giocherà l’11 marzo ad Anfield Road.

