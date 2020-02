I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chi è Alessia del Trono Over di Uomini e Donne, corteggiatrice di Samuel Baiocchi



Tutto quello che sappiamo su Alessia, la protagonista del Trono Over di Uomini e Donne entrata nel programma di Maria De Filippi per corteggiare Samuel Baiocchi. Modenese, amante degli animali, senza figli né matrimoni alle spalle, la donna si è imposta per il suo atteggiamento deciso nei confronti di Samuel, facendo discutere il pubblico (e Tina) per i suoi presunti ritocchi estetici.

Continua a leggere



Tutto quello che sappiamo su Alessia, la protagonista del Trono Over di Uomini e Donne entrata nel programma di Maria De Filippi per corteggiare Samuel Baiocchi. Modenese, amante degli animali, senza figli né matrimoni alle spalle, la donna si è imposta per il suo atteggiamento deciso nei confronti di Samuel, facendo discutere il pubblico (e Tina) per i suoi presunti ritocchi estetici.

Continua a leggere

Continua a leggere