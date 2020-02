I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chi è Emme, la figlia 11enne di Jennifer Lopez che ha incantato il pubblico del Super Bowl



Emme, 11 anni, è la figlia di Jennifer Lopez e Marc Anthony e già da qualche anno ha mostrato di avere doti musicali ammirevoli. Durante l’halftime del SuperBowl, si è esibita insieme alla mamma, cantando uno dei suoi successi storici, Let’s Get Loud e facendo impazzire il pubblico dell’Hard Rock Stadium di Miami. Non è la prima volta che Emme si esibisce, da grande sogna un futuro come quello di JLo.

