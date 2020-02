I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chi è Marco Olivieri, esterno d’attacco della Juventus Under 23 ‘prestato’ a Sarri



Juventus, chi è Olivieri? Attaccante esterno della squadra Under 23, è già stato convocato in prima squadra da Maurizio Sarri in diverse occasioni. Giocatore rapido, dotato di buona tecnica, ama partire largo a sinistra per poi accentrarsi e cercare il tiro in porta o l’assist con il piede destro.

