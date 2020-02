I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chi è Mauro Iandolo, l’interprete della lingua dei segni che “canta” a Sanremo con Le Vibrazioni



Mauro Iandolo è l’interprete della lingua dei segni (LIS) che ha cantato accanto a Le Vibrazioni il brano “Dov’è”. Il giovane ha già calcato altri palchi, addirittura accanto a Papa Francesco. In una intervista all’agenzia Agi ha dichiarato: “Non dimentichiamo che le canzoni sono ricche di metafore e vanno sciolte per la categoria dei non udenti.”

