Chi è Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power: ecco tutti i 6 figli del cantante pugliese



Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power è la quarta figlia del cantante pugliese, l’ultima avuta dalla moglie. Sarà a Sanremo 2020 per presentare i genitori che si esibiranno in coppia all’Ariston nel corso della prima serata del Festival. Oltre lei, Al Bano è padre di Ylenia, Yari, Cristel, e Jasmine e Albano jr avuti dall’unione con Loredana Lecciso, con la quale ha vissuto tempi piuttosto burrascosi che, negli ultimi anni, sembrano essere diventati più un quieto vivere per amore dei figli.

