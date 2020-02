I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chi sono le vittime del Coronavirus in Italia: l’elenco città per città



In Italia si contano 12 vittime per il Coronavirus: si tratta di pazienti anziani, con patologie pregresse, cardiologiche, respiratorie o oncologiche, che risiedevano in Lombardia, in particolare nella zona rossa del Lodigiano, in Veneto e in Emilia Romagna. Ecco l’elenco aggiornato e i comuni coinvolti.

Continua a leggere



In Italia si contano 12 vittime per il Coronavirus: si tratta di pazienti anziani, con patologie pregresse, cardiologiche, respiratorie o oncologiche, che risiedevano in Lombardia, in particolare nella zona rossa del Lodigiano, in Veneto e in Emilia Romagna. Ecco l’elenco aggiornato e i comuni coinvolti.

Continua a leggere

Continua a leggere