Chi sono Martinelli e Lula, il duo in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020



Per la prima volta unite in un duo, Gabriella Martinelli e Lula, nome d’arte di Lucrezia Di Fiandra, cantano Il gigante d’acciaio al Festival di Sanremo 2020 nella categoria delle nuove Proposte. Si tratta di un brano dedicato a temi sociali forti come l’inquinamento e la sicurezza sul lavoro, che allude all’Ilva di Taranto.

