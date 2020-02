I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chiusi 70mila negozi in dieci anni: l’allarme di Confcommercio



Precisamente 69.682 negozi in meno tra il 2008 e il 2019, una flessione che in termini percentuali corrisponde al -12,1%. Tendenza inversa per alberghi, bar e ristoranti che invece aumentano del 16,5%: 49.320 attività in più. Questo il quadro che emerge dal rapporto sulla demografia d’impresa in Italia redatto da Confcommercio.

